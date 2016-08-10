国际油市：供应过剩阴影打压油价走低，产油国会议传闻仅获冷淡反应

交易员称，原油和油品供应过剩担忧挥之不去，而提议召开的产油国会议不太可能令市场明显收紧，这些因素令油市承压。

““油价进一步走低，拟议中的石油输出国组织(OPEC)新一轮冻产会议并未让投资者兴奋。美国能源资料协会(EIA)上调美国石油产量预估也打压市场人气。EIA目前预测，2017年美国石油日产量将达到831万桶，高于7月时预估的820万桶，”澳新银行周三称。

OPEC成员国委内瑞拉正在努力争取召开产油国会议，以决定采取何种措施提振油价。

上次产油国于4月召开会议，商讨收紧石油供应并提振油价的措施，但OPEC成员国未能就任何措施达成协议。

分析师称，预计未来可能举行的会议不会取得更多成果。(完)

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