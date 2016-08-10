国际油市：供应过剩阴影打压油价走低，产油国会议传闻仅获冷淡反应

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
交易员称，原油和油品供应过剩担忧挥之不去，而提议召开的产油国会议不太可能令市场明显收紧，这些因素令油市承压。
““油价进一步走低，拟议中的石油输出国组织(OPEC)新一轮冻产会议并未让投资者兴奋。美国能源资料协会(EIA)上调美国石油产量预估也打压市场人气。EIA目前预测，2017年美国石油日产量将达到831万桶，高于7月时预估的820万桶，”澳新银行周三称。
OPEC成员国委内瑞拉正在努力争取召开产油国会议，以决定采取何种措施提振油价。
上次产油国于4月召开会议，商讨收紧石油供应并提振油价的措施，但OPEC成员国未能就任何措施达成协议。
分析师称，预计未来可能举行的会议不会取得更多成果。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红/杜明霞)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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