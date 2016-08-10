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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 15:15 BJT

路透基点：招银金融租赁4亿美元贷款案的额度分配出炉--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，招银金融租赁的4亿美元三年期境内定期贷款案额度分配已经出炉。

中国银行、中国信托银行、星展银行、富邦华一银行和汇丰银行为这笔分期偿还贷款的牵头行和簿记行。中国信托银行还是额度代理行。中国邮政储蓄银行也是本案的牵头行，另外还有15家银行在一般银团组建阶段加入。

贷款已进行了预融资，利率为三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。

借款人提供最高15个基点的前端费。协议在8月5日签署。

所筹资金用于提前偿付2014年9月签订的2.95亿美元三年期境内贷款，以及一般公司用途。

具体额度分配情况如下：

牵头行兼簿记行 美元（百万）

中国银行 50

中国信托银行 50

星展银行 50

富邦华一银行 50

汇丰 50

牵头行

中国邮政储蓄银行 50

参贷行

中国建设银行 13.5

台湾银行 11

兆丰国际商业银行 11

华南商业银行 8.5

三井住友银行 8.5

创兴银行 8

台湾中小企业银行 7

国泰世华银行 5.5

彰化商业银行 5.5

玉山商业银行 4

开泰银行成都分行 4

开泰银行深圳分行 4

台湾土地银行 4

韩国产业银行上海分行3.5

韩国产业银行北京分行 2

总计 400 （完）

(编译 高琦 审校 刘秀红)

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