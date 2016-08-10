路透基点：招银金融租赁4亿美元贷款案的额度分配出炉--TRLPC

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，招银金融租赁的4亿美元三年期境内定期贷款案额度分配已经出炉。
中国银行、中国信托银行、星展银行、富邦华一银行和汇丰银行为这笔分期偿还贷款的牵头行和簿记行。中国信托银行还是额度代理行。中国邮政储蓄银行也是本案的牵头行，另外还有15家银行在一般银团组建阶段加入。
贷款已进行了预融资，利率为三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。
借款人提供最高15个基点的前端费。协议在8月5日签署。
所筹资金用于提前偿付2014年9月签订的2.95亿美元三年期境内贷款，以及一般公司用途。
具体额度分配情况如下：
牵头行兼簿记行 美元（百万）
中国银行 50
中国信托银行 50
星展银行 50
富邦华一银行 50
汇丰 50
牵头行
中国邮政储蓄银行 50
参贷行
中国建设银行 13.5
台湾银行 11
兆丰国际商业银行 11
华南商业银行 8.5
三井住友银行 8.5
创兴银行 8
台湾中小企业银行 7
国泰世华银行 5.5
彰化商业银行 5.5
玉山商业银行 4
开泰银行成都分行 4
开泰银行深圳分行 4
台湾土地银行 4
韩国产业银行上海分行3.5
韩国产业银行北京分行 2
总计 400 （完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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