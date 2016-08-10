《全球汇市》美元兑一篮子主要货币下跌，市场重估美联储升息前景

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1143 1.1117 +0.23 +2.61 1.0860 美元/日圆 101.49 101.89 -0.39 -15.64 120.30 欧元/日圆 113.12 113.24 -0.11 -13.30 130.47 美元/瑞郎 0.9789 0.9808 -0.19 -2.29 1.0018 英镑/美元 1.3036 1.3000 +0.28 -11.55 1.4738 美元/加元 1.3066 1.3115 -0.37 -5.59 1.3839 美元/离岸人民币 6.6545 6.6599 -0.08 +1.32 6.5680 澳元/美元 0.7699 0.7671 +0.37 +5.83 0.7275 新西兰元/美元 0.7203 0.7164 +0.54 +5.54 0.6825 欧元/瑞郎 1.0912 1.0907 +0.05 +0.24 1.0886 欧元/英镑 0.8546 0.8544 +0.02 +16.00 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4922 9.4864 +0.06 +3.51 9.1705 美元/挪威克朗 8.3778 8.4038 -0.31 -5.23 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/张明钧/王洋; 审校 蔡美珍/高琦/李春喜/于春红)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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