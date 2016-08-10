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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 15:44 BJT

《全球汇市》美元兑一篮子主要货币下跌，市场重估美联储升息前景

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1143  1.1117  +0.23  +2.61  1.0860
    美元/日圆            101.49  101.89  -0.39 -15.64  120.30
    欧元/日圆         113.12  113.24  -0.11 -13.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9789  0.9808  -0.19  -2.29  1.0018
    英镑/美元            1.3036  1.3000  +0.28 -11.55  1.4738
    美元/加元            1.3066  1.3115  -0.37  -5.59  1.3839
    美元/离岸人民币    6.6545  6.6599  -0.08  +1.32  6.5680
    澳元/美元            0.7699  0.7671  +0.37  +5.83  0.7275
    新西兰元/美元        0.7203  0.7164  +0.54  +5.54  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0912  1.0907  +0.05  +0.24  1.0886
    欧元/英镑         0.8546  0.8544  +0.02 +16.00  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4922  9.4864  +0.06  +3.51  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3778  8.4038  -0.31  -5.23  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/杜明霞/张明钧/王洋; 审校 蔡美珍/高琦/李春喜/于春红)

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