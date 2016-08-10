表格：外资在韩国股市买超2,768亿韩元，已连续五日买超

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑

“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。