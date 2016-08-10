表格：外资在韩国股市买超2,768亿韩元，已连续五日买超

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透首尔8月10日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市买超2,768亿韩元。外资已经连续五个交易日买超韩股，此间 累计净买入8,558亿韩元(7.8211亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超) ： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 8月10日 276.8 -105.2 -188.9 ^8月 9日 209.3 76.2 -314.0 8月 8日 81.0 86.0 -202.4 8月 5日 250.3 -72.8 -199.0 8月 4日 38.4 -109.0 47.2 8月 3日 -86.6 -196.2 253.8 8月 2日 51.6 -180.6 106.2 8月 1日 307.8 -296.9 -104.9 7月29日 212.6 -319.6 89.5 7月28日 196.5 -80.1 -110.1 7月27日 243.8 -103.5 -137.9 7月26日 194.2 16.8 -173.3 7月25日 193.4 -107.7 -81.0 7月22日 72.1 42.3 -120.1 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,128.5 -798.5 -602.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 8,839.9 -5,339.3 -5,047.5 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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