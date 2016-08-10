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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 15:38 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,768亿韩元，已连续五日买超

路透首尔8月10日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0723GMT，外资
在韩国股市买超2,768亿韩元。外资已经连续五个交易日买超韩股，此间
累计净买入8,558亿韩元(7.8211亿美元)。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)
：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     8月10日       276.8         -105.2         -188.9
    ^8月 9日       209.3           76.2         -314.0
     8月 8日        81.0           86.0         -202.4
     8月 5日       250.3          -72.8         -199.0
     8月 4日        38.4         -109.0           47.2
     8月 3日       -86.6         -196.2          253.8
     8月 2日        51.6         -180.6          106.2
     8月 1日       307.8         -296.9         -104.9
     7月29日       212.6         -319.6           89.5
     7月28日       196.5          -80.1         -110.1
     7月27日       243.8         -103.5         -137.9
     7月26日       194.2           16.8         -173.3
     7月25日       193.4         -107.7          -81.0
     7月22日        72.1           42.3         -120.1
    ----------------------------------------------------
    本月以来     1,128.5         -798.5         -602.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     8,839.9       -5,339.3       -5,047.5
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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