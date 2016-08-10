《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月10日

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港8月10日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元= 6.6462人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 11.84 0.875 2.04 市北高新 22.33 1.21 2.78 大众交通 7.52 0.759 1.49 永生投资 14.43 1.728 1.26 老凤祥 44.04 3.611 1.84 S中纺机 13.74 0.564 3.67 鼎立股份 8.15 0.694 1.77 氯碱化工 14.81 0.806 2.76 双钱股份 20.36 1.131 2.71 海立股份 12.17 0.787 2.33 浦东金桥 20.6 1.584 1.96 外高桥 20.15 1.76 1.72 ST联华 11.45 1.231 1.40 锦江投资 27.77 1.696 2.46 中路股份 28.37 2.19 1.95 金山开发 15.77 0.919 2.58 海欣股份 14.03 0.803 2.63 耀皮玻璃 7.42 0.718 1.55 大江股份 8.52 0.596 2.15 上柴股份 13.84 0.875 2.38 丹化科技 7.53 0.582 1.95 上海三毛 15.81 1.369 1.74 友谊股份 13.14 1.433 1.38 上工申贝 16.35 1.097 2.24 上海机电 21.74 2.18 1.50 宝信软件 22.29 1.84 1.82 上海物贸 14.12 1.026 2.07 自仪股份 21.01 1.662 1.90 上海普天 39.88 1.7 3.53 陆家嘴 22.29 1.517 2.21 华新水泥 8.12 0.628 1.95 锦江股份 32.97 2.518 1.97 鄂尔多斯 9.8 0.89 1.66 华电能源 5.43 0.52 1.57 SST天海 8.78 0.628 2.10 大名城 10.79 0.871 1.86 东方通信 8.74 0.745 1.77 黄山旅游 15.72 1.357 1.74 开开实业 19.95 1.459 2.06 海南航空 3.36 0.639 0.79 ST轻骑 6.32 0.538 1.77 振华重工 4.94 0.509 1.46 锦州港 4.16 0.533 1.17 九龙山 5.79 0.596 1.46 凌云股份 15.11 1.313 1.73 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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