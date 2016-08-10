中企海外债券：美元城投债成香饽饽，重庆南岸债交易首日大涨逾5美元

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港8月10日 - 二位市场人士周三表示，中国重庆市南岸区城建公司最新发行的2亿美元10年期债券，继昨日遭哄抢后，在今天上市交易后更是大幅上涨逾5美元，截止目前，信用利差缩减至少约60个基点(bp)以上。
据路透旗下IFR报导，昨日发行的该笔新债最终定价是CT10+325（与10年期美元债的信用利差），现金发行价是97.639美元，收益率为4.8%。
“开始交易(价格)就跳涨了50bp，太疯狂了。”一海外从事美元债交易的人士称。
另有交易员介绍，今日一开盘，这笔新债的价格就跳涨至CT10+275（信用利差缩窄50个基点），然后一路继续上涨，并维持在最高的CT10+260（信用利差缩窄65个基点），相当于债券的现金价格上涨至103美元。
中金香港证券是此次发行的全球协调人、牵头经办人和簿记人。
在负利率的大环境下，全球债券市场持续维持牛市。据投行的研报，目前至少有10万亿美元的发达国家债券收益率水平维持在零利率以下。
截至2015年末，重庆市南岸区财政局持有重庆南岸城建93.71%股份，国开发展基金有限公司持有6.29%。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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