新闻稿：惠誉确认新西兰长期外币发行人违约评等为AA，展望为稳定

(以下摘译自信用评等机构惠誉的新闻稿) 香港8月10日(惠誉) - 惠誉已经确认新西兰的长期外币发行人违约评 等(IDR)为“AA”，长期本币IDR则为“AA+”。评等展望为稳定。 惠誉同时确认新西兰优先无担保外币债券评等为“AA”，优先无担保 本币债券评等为“AA+”。国家上限评等确认为“AAA”，短期外币及本币 IDR确认为“F1+”。(完)