新闻稿：惠誉确认新西兰长期外币发行人违约评等为AA，展望为稳定

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
(以下摘译自信用评等机构惠誉的新闻稿) 香港8月10日(惠誉) - 惠誉已经确认新西兰的长期外币发行人违约评 等(IDR)为“AA”，长期本币IDR则为“AA+”。评等展望为稳定。 惠誉同时确认新西兰优先无担保外币债券评等为“AA”，优先无担保 本币债券评等为“AA+”。国家上限评等确认为“AAA”，短期外币及本币 IDR确认为“F1+”。(完)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选