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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 15:56 BJT

新闻稿：惠誉确认新西兰长期外币发行人违约评等为AA，展望为稳定

(以下摘译自信用评等机构惠誉的新闻稿)
    
    香港8月10日(惠誉) - 惠誉已经确认新西兰的长期外币发行人违约评
等(IDR)为“AA”，长期本币IDR则为“AA+”。评等展望为稳定。
    
    惠誉同时确认新西兰优先无担保外币债券评等为“AA”，优先无担保
本币债券评等为“AA+”。国家上限评等确认为“AAA”，短期外币及本币
IDR确认为“F1+”。(完)

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