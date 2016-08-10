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债券 | 2016年 8月 10日 星期三 16:36 BJT

欧元债市：德国公债收益率下滑，受创纪录低位的英债收益率拖累

这令英国长期公债收益率(殖利率)降至纪录低位，并提升了对美国债券和高评级欧洲债券的偏好。

德国10年期公债收益率 下跌1.5个基点，至负0.16%，30年期公债收益率 跌2个基点至0.41%。

“昨天英国央行QE操作提醒人们，可供央行购买的债券短缺，这是我们看到英国公债、美国公债和德国公债作出反应的原因，”德国商业银行利率策略师Michael Leister说道。

欧洲央行也面临能购买的债券短缺问题。

英国10年期公债收益率 约为0.55%，创纪录低点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/王琛；审校 高琦/杜明霞)

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