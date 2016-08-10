国际油市：新加坡炼油利润大降至两年低位，石脑油也出现供应过剩

新加坡油品贸易公司Strong Petroleum原油部门董事总经理Oystein Berentsen表示，一旦所有的存储可能性被耗尽，炼油业者势必得要缩减炼制率，并开始从存储点卖出并减少库存。

“一旦油槽满了...知道情势不妙，就得调降生产率，”他说道。

不过许多炼油业者只要能够赚进一些现金，他们就不愿降低生产率。

SK能源的企业规划主管Lee Yunhi在近期一次分析师电话会议上表示，“我们没有调降生产率的计划。”

营收居日本第二把交椅的炼油业者出光兴产 高管Toshiaki Sagishima上周表示，4-6月当季油品出口增加超过两倍至34.7万千升(218万桶)，因国际市场利润优于日本。

多家日本炼油业者表示，除了岁修停产之外，只要有利可图，他们不太可能停止燃油海外销售。

在此同时，中国汽油出口自年初以来已经增加近一倍，6月达到创纪录的110万吨(930万桶)，柴油出口仍接近逾100万吨(825万桶)的纪录高位。

尽管布兰特原油 在每桶接近40美元的相对低档交投，炼油业者前景仍属黯淡。

“2012-2014年间，布兰特原油均价为每桶106美元...而炼油利润为每桶3美元...但在2016-2018年间，预料布兰特原油均价为每桶56美元...炼油利润为每桶3美元，”AB Bernstein研究人员本月表示。(完)