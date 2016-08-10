国际油市：新加坡炼油利润大降至两年低位，石脑油也出现供应过剩

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
新加坡油品贸易公司Strong Petroleum原油部门董事总经理Oystein Berentsen表示，一旦所有的存储可能性被耗尽，炼油业者势必得要缩减炼制率，并开始从存储点卖出并减少库存。
“一旦油槽满了...知道情势不妙，就得调降生产率，”他说道。
不过许多炼油业者只要能够赚进一些现金，他们就不愿降低生产率。
SK能源的企业规划主管Lee Yunhi在近期一次分析师电话会议上表示，“我们没有调降生产率的计划。”
营收居日本第二把交椅的炼油业者出光兴产 高管Toshiaki Sagishima上周表示，4-6月当季油品出口增加超过两倍至34.7万千升(218万桶)，因国际市场利润优于日本。
多家日本炼油业者表示，除了岁修停产之外，只要有利可图，他们不太可能停止燃油海外销售。
在此同时，中国汽油出口自年初以来已经增加近一倍，6月达到创纪录的110万吨(930万桶)，柴油出口仍接近逾100万吨(825万桶)的纪录高位。
尽管布兰特原油 在每桶接近40美元的相对低档交投，炼油业者前景仍属黯淡。
“2012-2014年间，布兰特原油均价为每桶106美元...而炼油利润为每桶3美元...但在2016-2018年间，预料布兰特原油均价为每桶56美元...炼油利润为每桶3美元，”AB Bernstein研究人员本月表示。(完)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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