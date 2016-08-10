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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 16:47 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价大幅收升，短期料难现趋势性升贬走势

* 人民币随中间价大幅收升
    * 汇价继续跟随美元指数波动
    * 自营头寸留隔夜兴趣和规模上升
    * 汇改周年将近料人民币易升难贬

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京8月10日 - 人民币兑美元即期 周三较上日
收盘价大幅收升，中间价亦两连升。交易员称，汇价继续跟随美元指数波
动，客盘购汇略有减少，但由于美国经济数据好坏参半，美指暂时处于宽
幅震荡走势，短期人民币亦难现趋势性升贬走势。
    
    他们并指出，由于中间价可预测性不断提升，自营盘头寸留隔夜兴趣
和规模也随之上升，可能是导致盘初汇价波动较大的主要原因。另外，由
于明日是811汇改一周年，市场预测人民币小升的概率较大。   
    
    “明天811汇改一周年，估计市场会非常稳定。今天美指下调，明天
预测中间价会高开，一些自营头寸可能隔夜会多人民币。”一股份行交易
员称。
    
    另有外资行交易员称，现在美元没有很明确的走势，在可以得出明确
的方向前，不用太早下结论，跟着美元指数做就可以了。
    
    中国人民银行周三表示，展望未来，人民币国际化的基础设施将进一
步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道
将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模
将进一步增加。 
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三下跌，投资者重新评估美
国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在年内升息，这也推动高收益率的
澳元涨至三个月高位。      

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率
指数周三较上日微跌0.11%至94.56；SDR篮子指数微跌至95.68，BIS篮子
指数微跌至95。    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价CNY=P
BOC，以及离岸市场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.643        6.6619       0.28%
                 XS>                             
    中间价              6.653        6.6594       0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  200.76亿美  167.09亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)     114       日低6.6524    日高6.64
                                                    1
    今年以来升贬幅度                               -2.25%
  2005年汇改以来升贬                               24.59%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         695                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场                                  
                                                     
                工具     今日         上日               
    CNH即期             6.6495       6.6627              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.777        6.7808              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=
CFXS为6.6476；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上
午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以
增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘
前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近
2%。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)

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