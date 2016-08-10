更新版 1-中国汇市：人民币随中间价大幅收升，短期料难现趋势性升贬走势

* 人民币随中间价大幅收升 * 汇价继续跟随美元指数波动 * 自营头寸留隔夜兴趣和规模上升 * 汇改周年将近料人民币易升难贬 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京8月10日 - 人民币兑美元即期 周三较上日 收盘价大幅收升，中间价亦两连升。交易员称，汇价继续跟随美元指数波 动，客盘购汇略有减少，但由于美国经济数据好坏参半，美指暂时处于宽 幅震荡走势，短期人民币亦难现趋势性升贬走势。 他们并指出，由于中间价可预测性不断提升，自营盘头寸留隔夜兴趣 和规模也随之上升，可能是导致盘初汇价波动较大的主要原因。另外，由 于明日是811汇改一周年，市场预测人民币小升的概率较大。 “明天811汇改一周年，估计市场会非常稳定。今天美指下调，明天 预测中间价会高开，一些自营头寸可能隔夜会多人民币。”一股份行交易 员称。 另有外资行交易员称，现在美元没有很明确的走势，在可以得出明确 的方向前，不用太早下结论，跟着美元指数做就可以了。 中国人民银行周三表示，展望未来，人民币国际化的基础设施将进一 步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道 将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模 将进一步增加。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三下跌，投资者重新评估美 国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在年内升息，这也推动高收益率的 澳元涨至三个月高位。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率 指数周三较上日微跌0.11%至94.56；SDR篮子指数微跌至95.68，BIS篮子 指数微跌至95。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价CNY=P BOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.643 6.6619 0.28% XS> 中间价 6.653 6.6594 0.10% 成交额<CNYSPTVOL=CF 200.76亿美 167.09亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 114 日低6.6524 日高6.64 1 今年以来升贬幅度 -2.25% 2005年汇改以来升贬 24.59% 幅度 一年期美元/人民币掉 695 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6495 6.6627 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.777 6.7808 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16= CFXS为6.6476；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上 午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以 增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘 前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近 2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)