金属期市：LME期锌触及15个月峰值，因美元下跌和锌矿供应短缺

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
“导火索是美元，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称。
“锌的基本面最好，这是真的。但其价格已相当高昂，在某些阶段，锌矿供应重又自愿关闭，锌精矿市场缺口变窄，但目前来说锌市持坚。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 涨1.4%，报每吨2,305.50美元，稍早触及2015年5月中以来的最高位2,310美元。今年迄今锌价已累计涨43%。锌的成交量甚至已超过铜，报近6,000口。
上海期锌 收高2.1%。
0737GMT时，伦铜 涨0.4%，至4,799.50美元。
铜供应持续增加，损及投资者对铜的兴趣。
产铜大国赞比亚周二称，该国今年前六个月铜产量较上年同期增长8%，至368,371吨。
印尼矿产部周二称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 印尼分支已被授予新的铜精矿出口许可，有效期直到2017年1月11日。(完)
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(编译 王洋/于春红; 审校 杜明霞/高琦)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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