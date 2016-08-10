金属期市：LME期锌触及15个月峰值，因美元下跌和锌矿供应短缺

“导火索是美元，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称。

“锌的基本面最好，这是真的。但其价格已相当高昂，在某些阶段，锌矿供应重又自愿关闭，锌精矿市场缺口变窄，但目前来说锌市持坚。”