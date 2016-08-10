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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 16:29 BJT

金属期市：LME期锌触及15个月峰值，因美元下跌和锌矿供应短缺

“导火索是美元，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称。

“锌的基本面最好，这是真的。但其价格已相当高昂，在某些阶段，锌矿供应重又自愿关闭，锌精矿市场缺口变窄，但目前来说锌市持坚。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 涨1.4%，报每吨2,305.50美元，稍早触及2015年5月中以来的最高位2,310美元。今年迄今锌价已累计涨43%。锌的成交量甚至已超过铜，报近6,000口。

上海期锌 收高2.1%。

0737GMT时，伦铜 涨0.4%，至4,799.50美元。

铜供应持续增加，损及投资者对铜的兴趣。

产铜大国赞比亚周二称，该国今年前六个月铜产量较上年同期增长8%，至368,371吨。

印尼矿产部周二称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 印尼分支已被授予新的铜精矿出口许可，有效期直到2017年1月11日。(完)

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(编译 王洋/于春红; 审校 杜明霞/高琦)

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