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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月10日

路透香港8月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本
地时间16:14时，1港元=0.85637人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为25.5%，低于上交易日收盘的25.51%。
    
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                     4.38           4.64           1.10
 建设银行                                     5.11           5.54           1.08
 中国银行                                     3.35           3.30           1.19
 农业银行                                     3.14           2.97           1.23
 招商银行                                    17.28          17.50           1.15
 中信银行                                     6.05           5.04           1.40
 交通银行                                     5.65           5.53           1.19
 民生银行                                     9.24           8.38           1.29
 中国人寿                                    20.74          18.08           1.34
 中国平安                                    32.54          37.25           1.02
 中国太保                                    27.02          28.35           1.11
 中信证券                                    16.34          17.02           1.12
 新华人寿                                    39.80          28.45           1.63
 海通证券                                    15.44          13.10           1.38
 华能国际                                     7.18           4.82           1.74
 大唐发电                                     4.05           2.01           2.35
 华电国际                                     5.28           3.72           1.66
 中煤能源                                     5.89           4.16           1.65
 中国神华                                    15.20          14.96           1.19
 中国石油                                     7.27           5.31           1.60
 兖州煤业                                    13.21           4.93           3.13
 中国石化                                     4.88           5.58           1.02
 上海石化                                     6.12           3.94           1.81
 中海油服                                    12.17           6.13           2.32
 仪征化纤                                     3.87           1.48           3.05
 中国铝业                                     3.94           2.79           1.65
 江西铜业                                    15.18           9.35           1.90
 洛阳钼业                                     4.18           1.80           2.71
 紫金矿业                                     3.55           3.00           1.38
 马钢股份                                     2.72           1.83           1.74
 鞍钢股份                                     4.31           3.93           1.28
 重庆钢铁                                     2.52           2.15           1.37
 海螺水泥                                    16.90          21.75           0.91
 洛阳玻璃                                    26.68           4.63           6.73
 京城机电                                    10.53           3.16           3.89
 中联重科                                     4.22           2.58           1.91
 金隅股份                                     4.11           3.08           1.56
 中国国航                                     7.90           6.08           1.52
 东方航空                                     6.82           4.30           1.85
 南方航空                                     7.93           5.08           1.82
 中国远洋                                     5.19           2.79           2.17
 中海集运                                     4.03           1.70           2.77
 中集集团                                    13.74           9.14           1.76
 中海发展                                     6.34           4.59           1.61
 宁沪高速                                     8.95          10.96           0.95
 深高速                                       8.29           7.54           1.28
 成渝高速                                     4.74           2.72           2.03
 皖通高速                                    13.72           6.35           2.52
 广深铁路                                     4.14           3.88           1.25
 中国南车                                     8.98           7.35           1.43
 中国交建                                    11.11           9.32           1.39
 中国铁建                                     8.99          10.08           1.04
 中国中铁                                     6.96           6.27           1.30
 长城汽车                                    10.62           8.24           1.50
 比亚迪                                      58.89          49.80           1.38
 广汽集团                                    25.81          10.90           2.77
 青岛啤酒                                    29.66          28.65           1.21
 白云山                                      25.77          19.38           1.55
 新华制药                                    11.79           5.70           2.42
 海信科龙                                    11.30           5.34           2.47
 南京熊猫                                    15.80           6.44           2.86
 晨鸣纸业                                     8.83           6.91           1.49
 上海医药                                    19.76          19.34           1.19
 中兴通讯                                    14.72          11.02           1.56
 东方电气                                     9.87           6.06           1.90
 潍柴动力                                     9.11          10.18           1.04
 东北电气                                     6.12           2.76           2.59
 广船国际                                    29.53          12.10           2.85
 昆明机床                                     6.75           2.35           3.35
 一拖股份                                     9.43           4.12           2.67
 北辰实业                                     4.24           2.49           1.99
 创业环保                                     7.90           3.82           2.41
 中国中冶                                     3.79           2.39           1.85
 金风科技                                    16.00          11.50           1.62
 丽珠                                        47.90          41.15           1.36
 万科                                        21.20          19.66           1.26
 郑煤机                                       5.71           3.36           1.98
 大连港                                       2.58           1.59           1.89
 山东墨龙                                     8.60           3.31           3.03
 浙江世宝                                    33.02           9.50           4.06
 复星医药                                    21.17          18.82           1.31
 光大银行                                     3.87           3.54           1.28
 东江环保                                    19.00          12.98           1.71
 上海电气                                     8.07           3.28           2.87
 广发证券                                    16.81          17.64           1.11
 华泰证券                                    18.94          16.38           1.35
 东方证券                                    16.41           8.23           2.33
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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