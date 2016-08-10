版本:
中国
债券 | 2016年 8月 10日 星期三 16:27 BJT

英国债市：央行周二购债不足额部分，将在买债计划后半期补足

路透伦敦8月10日 - 英国央行周三表示，周二标购公债不足额的5,200万英镑缺口部分，将在央行六个月购债计划的后半期补足。

央行并称，购债细节将在11月3日公布。

英国央行计划未来六个月购买600亿英镑的英国公债，以提振经济，但周二首次购买15年期以上公债时，未能吸引足够卖家供应，未达到购买11.7亿英镑的目标。

在央行发表上述声明后，英债期货 小幅上扬，触及盘中高点。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐