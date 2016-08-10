路透基点：中国联塑集团6亿美元贷款案的额度分配出炉--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，建材生产 商中国联塑集团的三年半期到期一次性偿还贷款的额度分配情况出炉。该 贷款规模比初始目标提高一倍，从3亿美元增加到6亿美元。 除六家牵头行兼簿记行外，还有19家银行承诺参与本案。贷款最高综 合收益为200个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码185个基 点，费率是52.5个基点。 花旗集团、中国信托商业银行、恒生银行、汇丰、工银亚洲和台北富 邦银行是此次贷款的牵头行兼簿记行。汇丰还是协调行，台北富邦银行是 额度代理行兼文件准备行，恒生银行是签约仪式代理行。 协议定于周四签署。 中国联塑的信用评级为Ba1/BB+（穆迪/惠誉）。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元（百万） 汇丰 82 恒生银行 75 工银亚洲 75 花旗集团 30 中国信托商业银行 30 台北富邦商业银行 30 牵头行 中信银行国际 18 招商银行香港分行 18 中国民生银行香港分行 9 中国民生银行上海自贸区分行 9 集友银行 18 华南商业银行香港分行 9 华南商业银行OBU 9 南洋商业银行 18 西门子银行 18 印度国家银行香港分行 18 大丰银行 18 永隆银行 18 友利银行香港分行 9 友利投资金融 9 安排行 意大利西雅那银行香港分行 10 彰化商业银行香港分行 10 创兴银行 10 玉山商业银行 10 华美银行 10 台中商业银行OBU 10 台新国际商业银行 10 台湾新光商业银行 10 总计 600 （完） (编译 高琦 审校 刘秀红)