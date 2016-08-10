欧洲汇市：英镑小升，但对英国公债收益率的担忧带来压力

英国央行周三声明称，周二短缺部分将在购债计划的后半期补足。

然而，随着美元全面下跌，英镑兑美元在伦敦盘初上涨约0.2%至1.3031美元。英镑兑欧元持平于0.8548英镑。

“英镑的核心题材没变：当局乐见英镑汇价更低，因此英镑可能走向更低。但目前主要受美元每天的相对走强和走弱表现影响，” 纽约梅隆银行全球市场研究主管Simon Derrick称。(完)

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