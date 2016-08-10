欧洲汇市：英镑小升，但对英国公债收益率的担忧带来压力

路透基点：台湾国巨股份启动90亿台币循环信贷案--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
英国央行周三声明称，周二短缺部分将在购债计划的后半期补足。
然而，随着美元全面下跌，英镑兑美元在伦敦盘初上涨约0.2%至1.3031美元。英镑兑欧元持平于0.8548英镑。
“英镑的核心题材没变：当局乐见英镑汇价更低，因此英镑可能走向更低。但目前主要受美元每天的相对走强和走弱表现影响，” 纽约梅隆银行全球市场研究主管Simon Derrick称。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/王琛；审校 杜明霞/蔡美珍)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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