台湾汇市：台币连五日收升至13个月新高，因外资蜂拥汇入及出口商抛汇

* 台币连五日收升，创近13个月高位

* 美元因疲弱数据走低，亚币全面上扬

* 台币明日区间料在31.000-31.300

路透台北8月10日 - 台币兑美元 周三收升逾2角，创近13个月收盘高位。交易员表示，疲弱的美国数据拖累美元走低，韩元等亚币上扬、外资蜂拥汇入与出口商抛汇，令台币连五日收升，且升值速度加快。

他们指出，海外NDF看空美元的气氛相当浓厚，一个月美元/台币远汇 已经来到30.80附近，在热钱持续推升下，台币暂时看不到回档修正机会，明日将续向31.00关卡挺进。

〞外资进来很多很多，非常多。〞一位资深汇银人士说。

另一外商银行交易主管则表示，外资就如潮水般，〞现在是放烟火时间，任何事都会发生。〞

由于外资推升台币的力道凶猛，出口商眼见31.500、31.200关卡一一失守，今日也加大抛汇力道，使得台币一度爆冲至31.178，但油款、进口商等美元买需也趁势逢低建立部位，使得汇市成交量扩大至15.53亿美元，上日为9.565亿。

身为台币竞争对手的韩元，也因触及近15个月高位，迫使企划财政部次官对市场喊话，称将采取措施以防汇市出现羊群效应。

相较韩国官员的动作，交易员称今日台湾央行并未大动作干预。外商银行交易主管认为，外资攻势太过凶猛，央行不会逆势而为，后市可以观察韩元走势，若是回贬到1,100，台币一定会跟进。

另一公股银行交易员称，外资汇入促使台币升值的趋势不见改变，在台股天天创波段新高带动下，台币会被推升到哪没人知道，明日先看31.00价位。

台币兑美元今日收升2.3角报31.225，此前收盘高位在去年7月13日的31.200。

交易员预料明日台币兑美元区间在31.000-31.300。

台湾股市周三连五日收升，不但成功站上9,200点大关，也继续刷新逾13个月收盘高位。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超68.73亿台币，连续五个交易 日买超共计329.27亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报30.860/30.880，上日收在31.210。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 张喜良)