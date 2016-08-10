路透基点：台泥国际集团的再融资吸引到大幅超额认购--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的台泥国际集团有限公司的4.5亿美元五年期再融资贷款，已经收到来自银行业者的大幅超额认购。

一位消息人士称，贷款基本规模为4.5亿美元，附带9,000万美元的绿鞋贷款权，目前已经吸引到约17家银行的兴趣，承诺金额超过10亿美元。

据消息人士，额度分配的最终敲定和签约将在8月17日落实。

星展银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行。华南银行并担任额度代理行。

这笔贷款包含2亿美元的定期贷款A部分及2.5亿美元循环信贷B部分，利率为较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor间差距超过35个基点时，借款人必须支付差额。

借款人为台湾上市公司台湾水泥旗下子公司，而台湾水泥将提供支持函(letter of support)。

所筹资金用于再融资以及运营资本。（完）