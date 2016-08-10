台湾金融：土银增持台股至40亿台币，债券实现获利逾2亿会再加码--总经理

路透台北8月10日 - 台湾大型官股银行--土地银行总经理高明贤周三表示，随着景气逐渐复苏，该行看好下半年台股前景，近期已陆续增持台股，投资部位亦自先前的30亿台币以下，提高到40亿台币以上。

而随台债殖利率走跌，他亦对路透指出，本月土银债券投资已实现获利逾2亿台币，而未来仍将伺机再加码台债。

〞我们之前有说今年要加码到1,000亿，现在已经有900多亿了，在债券部分我们还会再加码。〞惟是否在年内即加码到1,500亿台币？他表示，〞要看状况，因为跟殖利率水准有关。〞

台股投资方面，高明贤指出，先前土银持有台股部位最高达近50亿台币，而随台股走扬逢高调节台股，最低一度降至30亿台币以下。

〞最近有提高台股部位，目前已经在40亿以上，我们觉得下半年股市还不错，因为景气有慢慢的复苏。〞他说。

他并称，目前土银持有债券比重远大于股票，因资金很多，未来在财务操作上将持续加码台债。(完)