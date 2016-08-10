全球贵金属：8月9日SPDR黄金持仓减少0.12%，iShares白银持仓持平

路透基点：台湾国巨股份启动90亿台币循环信贷案--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
路透8月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.1 2%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量则持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 31,270,626.8 8月9日 31,308,804.5 8月8日 -38,177.7 -0.12% iShares 351,765,164.6 8月9日 351,765,164.6 8月8日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。