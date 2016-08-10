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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 16:51 BJT

全球贵金属：8月9日SPDR黄金持仓减少0.12%，iShares白银持仓持平

路透8月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.1
2%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量则持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动   　  增减
    SPDR      31,270,626.8  8月9日  31,308,804.5  　8月8日       -38,177.7  -0.12%
    iShares  351,765,164.6  8月9日 351,765,164.6  　8月8日             0.0   0.00%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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