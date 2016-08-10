更新版 1-台湾货币市场：资金难消化中型银行再降拆款利率，短票和RP利率持稳

* 市场资金浮滥，拆款需求不大以续拆为主 * 部分中型银行拉低对票券商一周拆款利率 * 短票利率大致持平，惟预估月底有调降空间 * RP市场寿险和投信较缺钱，利率无大太变化 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北8月10日 - 台湾银行间拆款利率周三大致持稳。资金调度人士指出，因市场资金续呈浮滥状况， 拆款市场需求不大，今天拆款市场大都以到期续拆为主，惟随昨日大型银行拉低对票券商一周拆款利率至0.28 %后，部分中型民营银行今天微幅降低至0.26%。 他们表示，今天市场资金还是很多，有缺口的银行都很容易就调到钱，但手上有多钱者，钱都很难丢得出 去。 〞今天都没有人要做，想丢也丢不掉，真的很惨，到底谁有缺口啊？〞一中型银行资调人员说。 一大型票券公司资调人员亦称，市场资金持续浮滥，随大型银行昨天主动把一周拆款利率自0.29%降为0.2 8%后，今天有两至三家中型银行乾脆拉低利率消化资金，自0.28%往下降至0.26%，大型行库仍在0.28%。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.225 31.455 台湾加权股价指数<.TWII 9,200.42 9,155.08 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.200% 0.180-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.295% 0.180-0.290% --两周拆款利率区间 0.260-0.300% 0.180-0.290% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员说，因市场持续多钱，各银行买票意愿都很高，利率则暂时持稳于原水准，月内 0.28%，跨月0.29%仍是主力。 但他们说，昨天大型银行主动调降一周拆款利率至0.28%，今天中型银行随即进一步降为0.26%，显示市场 非常宽松，而且这种状况会维持一段时间。 一大型票券商交易员即称，倘若月底银行体系超额准备冲至8,000-9,000亿台币，届时短票利率将有较大 的调降空间，且有机会直接往0.26%靠拢。 〞今天短票利率还是一样啊，但到月底可能会跌到0.25%到0.26%。〞前述大型票券公司交易员说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.292%，区间在0.25-0.35%，成交量为38.78亿 台币；前日加权平均在0.291%，区间在0.29-0.34%，成交量为62.42亿台币。 台湾央行周三发行1,281.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额1,279.5亿台币，发行余额增加2亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,729亿台币，余日分别为：周四1,785.50亿及周五2,690亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为288亿台币，累计超额准备2,351亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,347亿台币。 **票券商微降银行公债RP利率** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天投信和寿险公司都比较缺钱，主要是寿险业有其他投 资管道，如投资外币债，因而自RP市场抽走资金，除与银行承做公债RP利率略有变动外，其余利率均维持原水 准。 〞我们昨天就跟银行说好了，今天要把利率往下拉，今天就从0.28%降到0.27%了。〞一位大型票券公司交 易员说。 证券商交易员指出，今天市场资金状况与昨天差不多，钱还是很好找，利率亦维持不变。 今天有三档外币债交割：分别是：由Kommunalbanken AS发行的30年美元计价债券，金额为1.1亿美元；瑞 穗证券发行的30年期美元计价债券，金额为2.5亿美元；及BBVA Global Markets B.V.发行的30年期债券，金 额为0.75亿美元。 央行今天将标售两年期定存单，金额预订300亿台币，并于明天发行。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.27-0.28%，上日亦同；与银行承作的公债RP利率主 要成交在上日的0.29%原水准。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，上日亦在此 水准。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间与上日同水准，介于0.21-0.24%间；短天期公 司债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 乔艳红)