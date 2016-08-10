路透基点：民生金融租赁再返市场寻求2亿美元贷款--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司在近九个月前完成一笔2.64亿美元融资后，此次再度入市寻求2亿美元两年期到期一次性偿还贷款。

中国民生银行和摩根士丹利为本案协调人。中国民生银行还担任额度代理行。

本案附带绿鞋条款，可以将贷款规模增至3亿美元。

民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司为借款人。母公司将提供信用增级，包括但不限于提供支持协议(keepwell deed)和流动性支撑。

贷款利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。在8月30日以前承诺的牵头行，以及在9月2日以前承诺的主办行和安排行，可获得10个基点的提前参贷费。

承贷3,500万美元或以上的银行，获得牵头行头衔，综合收益167.5个基点，前端费25个基点；承贷2,500-3,400万美元的银行，获得主办行头衔，综合收益162.5个基点，前端费20个基点；承贷1,500-2,400万美元的银行，获得安排行头衔，综合收益157.5个基点，前端费10个基点。综合收益包括提前参贷费。

所筹资金用于营运资本。银行参贷承诺截止日期是9月12日。

民生金融租赁成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资有限公司共同创建。（完）