香港金融：政府首次发行银色债券超额申购近两倍，每人最多获分配5手

路透香港8月10日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，政府首次发行的银色债券（Silver Bond）录得申购额89.31亿港元，超额申购倍数近两倍，每人最多可获分配5手。

政府共收到7.6万份有效申请，其中9,262份认购四手或以下债券的申请均将获全数配发所申请的债券，余下认购四手以上的66,747份申请将先获发四手债券，并进行抽签，当中6,675份申请将获配发多一手债券。

政府发言人说，“市民对首批银色债券的反应理想，相信此试验计划能为年长投资者提供具稳定回报的投资产品，并带动业界开发潜力庞大的银色市场，为长者提供更多合适的投资产品。”

该总额30亿港元三年期、年息率不低于2%的银色债券，只供年满65岁本地长者认购，是政府在通胀挂钩债券（iBond）以外的短期纾缓措施。

据金管局资料，银色债券最年长的认购人有102岁，第二年长的亦有100岁，而介乎90-99岁的认购人逾400名。年龄界别65-69岁占整体认购额近一半，70-79岁亦占四成。

与今年6月发行的第六批通胀挂钩债券（iBond 6）比较，银色债券的平均认购数目为11.8手，iBond 6则为4.4手，反映长者遇到合适产品时，出手也不低。（完）

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