亚洲橡胶：TOCOM期胶连续第二日收低，受日圆走强拖累

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
美元兑日圆下跌，因投资人重新评估美联储今年是否会升息。美元兑日圆 下跌0.5%至101.40日圆，周一曾因美国强劲非农就业数据而高见102.66日圆。
上海期交所主力1月期胶 下跌60元人民币，收报每吨12,660元人民币(1,906.86美元)。
“许多投资者和交易员因夏季假期离场，交投颇为淡静，直到下周结束前可能都会这般淡静，”Tazawa表示。他并称指标期胶未来两周可能在150-155日圆之间交投。
新加坡商品交易所(SICOM)近月9月期胶 最新报每公斤129.4美分，下跌1.6美分。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/戴素萍 审校 杜明霞)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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