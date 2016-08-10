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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 19:23 BJT

东南亚股市：风险人气消退导致市况审慎，越南股市上涨

路透8月10日 - 东南亚股市周三因风险人气消退而走势审慎，中国决策者似乎对货币政
策看法分歧；同时对于油价的乐观情绪消退亦加深负面人气。
    
    上周中国国家发改委政策研究室指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降
息、降准政策 ，但之后移除在其网站上公布的评论。
    
    投资人一直密切关注中国政治情况，以寻求5月以来政策看法分歧的迹象。
    
    瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示，“风险人气并不特别强劲。再者，中国数
据料将偏弱，中国并没有太多的政策解围题材...中国央行在额外刺激举措方面相当保守。
”
    
    中国将在周五公布7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资等数
据。
    
    此外，全球油价下跌，因美国产量前景改善且油品供应过剩。
    
    越南股市 表现傲视区域其他市场，在金融股领涨下上涨1.7%。
    
    新加坡股市 涨0.2%，由金融和工业股带头上攻。新加坡周四将公布GDP数据。
    
    印尼股市 小跌，受金融和电讯服务类股拖累；菲律宾股市 则收平盘，未
受6月出口下跌影响。
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   382.94     2.48   +0.65  +15.06   332.82
    新加坡                     2875.57     4.79   +0.17   -0.25  2882.73
    马来西亚                  1673.03     1.32   +0.08   -1.15  1692.51
    泰国                      1548.13    -0.08   -0.01  +20.19  1288.02
    印尼                      5423.95   -16.34   -0.30  +18.09  4593.01
    菲律宾                     8051.40    -3.66   -0.05  +15.81  6952.08
    越南                        648.33    10.99   +1.72  +11.97   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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