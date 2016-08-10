东南亚股市：风险人气消退导致市况审慎，越南股市上涨

路透8月10日 - 东南亚股市周三因风险人气消退而走势审慎，中国决策者似乎对货币政 策看法分歧；同时对于油价的乐观情绪消退亦加深负面人气。 上周中国国家发改委政策研究室指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降 息、降准政策 ，但之后移除在其网站上公布的评论。 投资人一直密切关注中国政治情况，以寻求5月以来政策看法分歧的迹象。 瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示，“风险人气并不特别强劲。再者，中国数 据料将偏弱，中国并没有太多的政策解围题材...中国央行在额外刺激举措方面相当保守。 ” 中国将在周五公布7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资等数 据。 此外，全球油价下跌，因美国产量前景改善且油品供应过剩。 越南股市 表现傲视区域其他市场，在金融股领涨下上涨1.7%。 新加坡股市 涨0.2%，由金融和工业股带头上攻。新加坡周四将公布GDP数据。 印尼股市 小跌，受金融和电讯服务类股拖累；菲律宾股市 则收平盘，未 受6月出口下跌影响。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 382.94 2.48 +0.65 +15.06 332.82 新加坡 2875.57 4.79 +0.17 -0.25 2882.73 马来西亚 1673.03 1.32 +0.08 -1.15 1692.51 泰国 1548.13 -0.08 -0.01 +20.19 1288.02 印尼 5423.95 -16.34 -0.30 +18.09 4593.01 菲律宾 8051.40 -3.66 -0.05 +15.81 6952.08 越南 648.33 10.99 +1.72 +11.97 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 张明钧)