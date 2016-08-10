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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至约两个月高点，受库存下滑激励

路透吉隆坡8月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三逆转跌势收高，因官方数据显示7月底库存意外下滑。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)表示，上月底库存较6月底下降0.2%，交易商原先预期将增加3.1%。

指标10月棕榈油期货 上涨1.4%，至每吨2,500马币，九个交易日以来有八个交易日上涨。

盘中一度触及2,512马币，为6月14日以来最高。周三傍晚交易量为63,081口，高于2015年均量44,600口。

一名吉隆坡期货交易商表示，“市场稍早在等待MPOB数据。”

“市场调查认为月底库存将增加，因此该数据是一个偏多因素。”

马来西亚7月底棕榈油库存较前月下滑0.2%至177万吨，路透调查预估为183万吨。

棕榈油产出较前月增加3.5%至159万吨，出口大增21%至138万吨。

相关油品方面。大连1月豆油 下跌0.1%，芝加哥期货交易所(CBOT)9月豆油合约 上涨1.3%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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