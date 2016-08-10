马来西亚期市：棕榈油期货升至约两个月高点，受库存下滑激励

标题新闻：印尼下周可能发布矿物出口税新规--财政部官员
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路透吉隆坡8月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三逆转跌势收高，因官方数据显示7月底库存意外下滑。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)表示，上月底库存较6月底下降0.2%，交易商原先预期将增加3.1%。
指标10月棕榈油期货 上涨1.4%，至每吨2,500马币，九个交易日以来有八个交易日上涨。
盘中一度触及2,512马币，为6月14日以来最高。周三傍晚交易量为63,081口，高于2015年均量44,600口。
一名吉隆坡期货交易商表示，“市场稍早在等待MPOB数据。”
“市场调查认为月底库存将增加，因此该数据是一个偏多因素。”
马来西亚7月底棕榈油库存较前月下滑0.2%至177万吨，路透调查预估为183万吨。
棕榈油产出较前月增加3.5%至159万吨，出口大增21%至138万吨。
相关油品方面。大连1月豆油 下跌0.1%，芝加哥期货交易所(CBOT)9月豆油合约 上涨1.3%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持