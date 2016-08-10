国际油市：亚洲燃料油承压，受假期及原油价格下跌等因素影响

路透新加坡8月10日 - 交易商表示，假日郁闷心情影响亚洲燃料油市场，导致180-cst高硫燃料油周三在新加坡交易中心的成交和卖单都挂零。

新加坡周二为公共假期，日本则是周四为公共假期。

“有不少市场人士仍离场，”一位新加坡燃料油交易商表示。

在全球石油供应充沛下，油价在亚洲盘下跌，亦打压燃料油市场人气。

对油价将下跌的预期心理亦令市场交投谨慎。

380-cst远期正价差周三为连续第二天持平。

8/9月正价差 仍为每吨贴水0.75美元；9/10月FO380SGSDMc2>每吨较新加坡报价的价差为负0.50美元。

现货贴水亦承压，因新加坡的燃料油供应仍充沛。根据上周四新加坡政府公布的一周库存报告，燃料油库存小幅增加。

新加坡现货市场成交零笔。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻