国际油市：亚洲燃料油承压，受假期及原油价格下跌等因素影响

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透新加坡8月10日 - 交易商表示，假日郁闷心情影响亚洲燃料油市场，导致180-cst高硫燃料油周三在新加坡交易中心的成交和卖单都挂零。
新加坡周二为公共假期，日本则是周四为公共假期。
“有不少市场人士仍离场，”一位新加坡燃料油交易商表示。
在全球石油供应充沛下，油价在亚洲盘下跌，亦打压燃料油市场人气。
对油价将下跌的预期心理亦令市场交投谨慎。
380-cst远期正价差周三为连续第二天持平。
8/9月正价差 仍为每吨贴水0.75美元；9/10月FO380SGSDMc2>每吨较新加坡报价的价差为负0.50美元。
现货贴水亦承压，因新加坡的燃料油供应仍充沛。根据上周四新加坡政府公布的一周库存报告，燃料油库存小幅增加。
新加坡现货市场成交零笔。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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