国际油市：亚洲石脑油正价差扩大下跌至21个月新低

路透新加坡8月10日 - 亚洲石脑油近月跨月价差周三延续跌势，正价差贴水扩大至21个月新低，因供应持续居高不下。

亚洲石脑油9月下半月交付价格较次月每吨低8.50美元，周一同样的价差交易的价格达到21个月以来最阔的正价差每吨负8美元。

正价差市场结构所指的市场拥有充裕的存货，该商品未来的交运价格高于即期交运价格。

近期石脑油裂解价差在全球面临庞大压力，进一步显示供应过剩程度。

新加坡石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK今年以来已经崩跌了88%至每吨17.15美元，而两年前则是高达每吨190美元，长期平均则为每吨103美元。

新加坡现货市场有一笔石脑油交易及四笔汽油交易。(完)

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