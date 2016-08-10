美国热股：SUNPOWER预期2016年将出现亏损，盘初暴跌近27%

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新

路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。