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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 21:58 BJT

美国热股：SUNPOWER预期2016年将出现亏损，盘初暴跌近27%

路透8月10日 - 美国第二大太阳能(光伏)面板制造商SUNPOWER CORP 表示，预期2016年将出现亏损，并调降经调整后营收预估。

SUNPOWER周三盘初暴跌28.7%，报10.54美元。(完)

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