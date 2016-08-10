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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 21:57 BJT

美国热股：PERRIGO季度获利低于预期并下调财测，盘初暴跌逾10%

路透8月10日 - 非专利药(generic drug)制造商PERRIGO CO PLC 三季以来第二次公布获利低于预期，并调降经调整后年度获利预估，因产品价格下降，且其Rx业务持续面临挑战。

PERRIGO周三盘初暴跌10.6%，报85.00美元。(完)

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