美国各类经济指标总览--2016/8/10

日本已公布经济指标--2017/1/17
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
美国财政部周三公布，美国政府7月预算赤字为1,130亿美元，和分析师预估一致，2015年7月美国政府预算赤字 为1,490亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (7月) 4.9 (6月) 非农业就业岗位(万) 增加25.5 (7月) 增加29.2 (6月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (7月) +0.1 (6月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月) 实质所得(%) 持平 (5月) -0.1 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.5 (6月) +0.4 (5月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.4 (6月) +0.3 (5月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.2 (第二季初值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.2 (第二季初值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) +0.6 (6月) +0.2 (5月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差445.1 (6月) 逆差409.6 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) +0.6 (6月) -0.3 (5月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (6月) 74.9 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.9 (7月30日当周) 26.6 (7月23日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字1,130 (7月) 盈余60 (6月) 领先指标(%) 0.3 (6月) -0.2 (5月) 个人所得(%) +0.2% (6月) +0.2% (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (6月) +0.2% (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (6月) 增加179.1 (5月修正值) 企业库存(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月修正值) 建筑支出(%) -0.6 (6月) -0.1 (5月修正值) 消费者信心 97.3 (7月) 97.4 (6月修正值) 房屋开工(万户) 118.9 (6月) 113.5 (5月修正值) 建筑许可(万户) 115.3 (6月) 113.6 (5月修正值) 成屋销售(万户) 557 (6月) 551 (5月修正值) 新屋销售(万户) 59.2 (6月) 57.2 (5月修正值) 工厂订单(%) -1.5 (6月) -1.2 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -3.9 (6月修正值) -2.9 (5月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.5 (7月) 56.5 (6月) 供应管理协会制造业指数 52.6 (7月) 53.2 (6月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.2 (5月修正值) 进口物价(%) +0.2 (6月) +1.4 (5月修正值) 出口物价(%) +0.8 (6月) +1.2 (5月修正值) 单位劳工成本(%) +2.0 (第二季初值) -0.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.5 (第二季初值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩