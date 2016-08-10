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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 21:51 BJT

美国热股：YELP第二季意外盈利，盘初大涨逾13%

路透8月10日 - 消费者评论网站运营商YELP INC 公布第二季意外盈利，并调高全年营收预估，因对销售及营销的投资导致业务量和使用其服务的消费者人数增加。

YELP周三盘初大涨13.23%，报36.96美元。(完)

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