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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 21:43 BJT

美国热股：京东公布季度营收大增42%，盘初急升逾6%

路透8月10日 - 中国线上零售商京东(JD.COM) 表示，季度营收成长42%至652亿元人民币(98.3亿美元)，公司的预估区间为642-662亿元人民币。

京东周三盘初急升6.12%，报23.74美元。(完)

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