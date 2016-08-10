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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 21:47 BJT

美国热股：迪士尼季度业绩胜预期且正进行并购，盘初基本持平

路透8月10日 - 迪士尼 周二发布业绩报告称，季度获利和营收胜过分析师的预测，受电影工作室推出的影片大获成功带动。该公司还称正在收购一家视频流技术公司的股权，以直接向消费者销售更多内容。

该股周三盘初微涨0.08%，报96.59美元。(完)
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