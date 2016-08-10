美股业绩：京东第二季营收增长42%符合预期，净损降低

标题新闻：印尼下周可能发布矿物出口税新规--财政部官员
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路透北京8月10日 - 中国第二大电商京东 公布，2016年第二季营收符合公司预期，即使成长率下滑的态势料将持续。
京东周三称，第二季营收增长42%至652亿元人民币(98.3亿美元)，落在其预测区间642-662亿元人民币。京东是阿里巴巴的主要网购竞争对手。
京东表示，预期第三季营收为590-610亿元人民币，较上年同期成长34-38%。
第二季净损1.321亿元人民币(1,992万美元)，上年同期净损5.104亿元人民币。
第二季京东平台商品成交总额为1,087亿元人民币。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持