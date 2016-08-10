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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 20:56 BJT

美股业绩：京东第二季营收增长42%符合预期，净损降低

路透北京8月10日 - 中国第二大电商京东 公布，2016年第二季营收符合公司预期，即使成长率下滑的态势料将持续。

京东周三称，第二季营收增长42%至652亿元人民币(98.3亿美元)，落在其预测区间642-662亿元人民币。京东是阿里巴巴的主要网购竞争对手。

京东表示，预期第三季营收为590-610亿元人民币，较上年同期成长34-38%。

第二季净损1.321亿元人民币(1,992万美元)，上年同期净损5.104亿元人民币。

第二季京东平台商品成交总额为1,087亿元人民币。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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