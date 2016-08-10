纽约期市：原糖从一个月高位进一步下跌，可可期货跳涨

日本已公布经济指标--2017/1/17
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
路透纽约/伦敦8月10日 - 原糖期货周三大跌4%，从周一触及的一个月高位进一步下跌，因近月合约价差走弱，以及巴西雷亚尔触及13个月高位后缩减涨幅。
纽约可可期货上升至三周高位，升穿关键的3,000美元水准后进一步攀升，日内交投区间宽阔。阿拉比卡咖啡和期糖一起下跌，因交易员聚焦在9月/12月合约价差KCU6-Z6追平周二触及的逾两年最低。
10月原糖期货 收跌0.75美分，或3.7%，报每磅19.64美分，此前下跌4%，至19.57美分。周一近月合约升至一个月高位20.92美分，21美分的心理位形成技术阻力。
“原糖价格承压，看似在10月原糖期货跌穿19.90美分后，一系列止损卖单被触发，”糖顾问公司Agrilion在报告中说。
10月/3月原糖价差SBV6-H7连续第三日走弱，触及贴水0.48美分，为11周来最宽水准。
巴西雷亚尔兑美元 缩减升幅，此前升至13个月最高。
交易员表示，糖持续流出巴西，尽管巴西雷亚尔上涨，使美元计价的软商品销售对巴西生产商来说吸引力下降。巴西是糖和咖啡最大出产国。
印度马哈拉施特拉邦糖产量预计较上年下降40%，市场对这消息没有反应。
10月白糖期货 收低18.90美元，或3.4%，报每吨530.50美元。交易商表示，挂在539美元以下的止损卖单被触动。
12月纽约可可期货 收高52美元，或1.8%，报每吨3,005美元。12月伦敦可可期货 收高35英镑，或1.5%，报每吨2,385英镑。
12月阿拉比卡咖啡期货 收低2.4美分，或1.7%，报每磅1.4235美元。9月罗布斯塔咖啡 收跌1美元，或0.05%，报每吨1,818美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩