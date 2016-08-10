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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 02:57 BJT

纽约期市：原糖从一个月高位进一步下跌，可可期货跳涨

路透纽约/伦敦8月10日 - 原糖期货周三大跌4%，从周一触及的一个月高位进一步下跌，因近月合约价差走弱，以及巴西雷亚尔触及13个月高位后缩减涨幅。

纽约可可期货上升至三周高位，升穿关键的3,000美元水准后进一步攀升，日内交投区间宽阔。阿拉比卡咖啡和期糖一起下跌，因交易员聚焦在9月/12月合约价差KCU6-Z6追平周二触及的逾两年最低。

10月原糖期货 收跌0.75美分，或3.7%，报每磅19.64美分，此前下跌4%，至19.57美分。周一近月合约升至一个月高位20.92美分，21美分的心理位形成技术阻力。

“原糖价格承压，看似在10月原糖期货跌穿19.90美分后，一系列止损卖单被触发，”糖顾问公司Agrilion在报告中说。

10月/3月原糖价差SBV6-H7连续第三日走弱，触及贴水0.48美分，为11周来最宽水准。

巴西雷亚尔兑美元 缩减升幅，此前升至13个月最高。

交易员表示，糖持续流出巴西，尽管巴西雷亚尔上涨，使美元计价的软商品销售对巴西生产商来说吸引力下降。巴西是糖和咖啡最大出产国。

印度马哈拉施特拉邦糖产量预计较上年下降40%，市场对这消息没有反应。

10月白糖期货 收低18.90美元，或3.4%，报每吨530.50美元。交易商表示，挂在539美元以下的止损卖单被触动。

12月纽约可可期货 收高52美元，或1.8%，报每吨3,005美元。12月伦敦可可期货 收高35英镑，或1.5%，报每吨2,385英镑。

12月阿拉比卡咖啡期货 收低2.4美分，或1.7%，报每磅1.4235美元。9月罗布斯塔咖啡 收跌1美元，或0.05%，报每吨1,818美元。(完)

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