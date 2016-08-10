美国债市：公债价格上涨，受强劲的10年期公债标售提振

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
* 美国公债价格上涨，和其他发达国家公债一起攀升
* 英国央行回购操作得到足额供应，令美国公债价格缩减升幅
* 10年期美债标售得到投资者稳健买需
路透纽约8月10日 - 美国公债价格周三上涨，今日美国10年期公债标售需求强劲，在经济数据有限和对全球央行政策成效的担忧加剧之际，投资者对避险美国公债的兴致上升。
美国公债价格在北美交易时段盘初上涨，但之后缩减升幅，因英国央行的回购公债操作得到足额供应。英国央行购买价值11.7亿英镑(15.2亿美元)七年期至15年期的英国公债。
英国央行购买英国公债，作为刺激经济的努力的一部份。但周二英国央行购债最终获得的供应较目标短缺5,200万英镑(6,800万美元)，引发英债市场一轮买盘，且驱使投资者买入美国公债。
周二英国央行公债回购操作未获足额供应，且周三可能再次出现这情况，更令投资者担心央行政策已到了其极限，法国兴业银行美国利率策略师门主管Subadra Rajappa表示。
“这归结到同一主题，央行在货币政策面可以作多少？”Rajappa说，“央行购债(的成效)开始到达了其极限，不仅是英国，日本也是。”
美国公债收益率约为英国公债收益率的三倍。路透数据显示，10年美国公债收益率较可比英债收益率高约一个百分点，为2000年6月来最宽水准。
指标10年期美国公债 价格尾盘上涨11/32，收益率报1.509%。30年期美国公债 价格尾盘上升21/32，收益率报2.229%。
英国10年期公债 收益率触及纪录低位，降至0.515%。
分析师表示，美国公债和英国公债收益率差，甚至美债和日本、德国公债更宽的收益率差，吸引了投资者参与美国10年期公债标售。10年期日本公债收益率为负0.099%，10年期德国公债收益率为负0.107%。
这扶助推高美国公债价格，因美国公债较其他主要国家公债的相对价值较高。
“相对德国公债、日本公债，美国公债价格较便宜，且考虑到所有的不利经济风险，美国公债价格也不算高，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。
周三进行的美国10年期公债标售投标倍数为2.43，上月进行的标售投标倍数为2.33，为2009年3月来最低。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-04/32 (+02/32) 0.686
五年期公债 100-09/32 (+06/32) 1.068
10年期公债 101-02/32 (+11/32) 1.509
30年期公债 105-28/32 (+21/32) 2.229(完)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
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