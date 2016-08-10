美国债市：公债价格上涨，受强劲的10年期公债标售提振

* 美国公债价格上涨，和其他发达国家公债一起攀升

* 英国央行回购操作得到足额供应，令美国公债价格缩减升幅

* 10年期美债标售得到投资者稳健买需

路透纽约8月10日 - 美国公债价格周三上涨，今日美国10年期公债标售需求强劲，在经济数据有限和对全球央行政策成效的担忧加剧之际，投资者对避险美国公债的兴致上升。

美国公债价格在北美交易时段盘初上涨，但之后缩减升幅，因英国央行的回购公债操作得到足额供应。英国央行购买价值11.7亿英镑(15.2亿美元)七年期至15年期的英国公债。

英国央行购买英国公债，作为刺激经济的努力的一部份。但周二英国央行购债最终获得的供应较目标短缺5,200万英镑(6,800万美元)，引发英债市场一轮买盘，且驱使投资者买入美国公债。

周二英国央行公债回购操作未获足额供应，且周三可能再次出现这情况，更令投资者担心央行政策已到了其极限，法国兴业银行美国利率策略师门主管Subadra Rajappa表示。

“这归结到同一主题，央行在货币政策面可以作多少？”Rajappa说，“央行购债(的成效)开始到达了其极限，不仅是英国，日本也是。”

美国公债收益率约为英国公债收益率的三倍。路透数据显示，10年美国公债收益率较可比英债收益率高约一个百分点，为2000年6月来最宽水准。

指标10年期美国公债 价格尾盘上涨11/32，收益率报1.509%。30年期美国公债 价格尾盘上升21/32，收益率报2.229%。

英国10年期公债 收益率触及纪录低位，降至0.515%。

分析师表示，美国公债和英国公债收益率差，甚至美债和日本、德国公债更宽的收益率差，吸引了投资者参与美国10年期公债标售。10年期日本公债收益率为负0.099%，10年期德国公债收益率为负0.107%。

这扶助推高美国公债价格，因美国公债较其他主要国家公债的相对价值较高。

“相对德国公债、日本公债，美国公债价格较便宜，且考虑到所有的不利经济风险，美国公债价格也不算高，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。

周三进行的美国10年期公债标售投标倍数为2.43，上月进行的标售投标倍数为2.33，为2009年3月来最低。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (+02/32) 0.686

五年期公债 100-09/32 (+06/32) 1.068

10年期公债 101-02/32 (+11/32) 1.509