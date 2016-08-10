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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 05:33 BJT

加拿大股市：从13个月高位回落，能源股下跌带来压力

路透多伦多8月10日 - 加拿大主要股指周三收低，结束升至13个月高位的五连涨，因权重的能源股和金融股引领大盘下跌，受油价下滑拖累。

金矿股攀升，扶助限制大盘的跌幅，因美元下跌提振金价上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低26.19点，或0.18%，报14,775.04点。

该股指早盘触及去年6月中来最高水准，但美国原油库存数据拉低油价后，该股指逆转涨势。加拿大的能源股下滑0.5%。

10大类股中有八种收低。材料股上涨0.8%，因美元下跌，支撑一系列金属价格上升。金融股跌0.3%，其中保险股的跌幅最大。(完) 　　

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