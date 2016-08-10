澳新经济指标预测--8月11日-8月18日****

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
8月8日当周 8月10日(三) 2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +0.4% 8月11日(四) 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 -- 57.7 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +0.8% (较上年同期) -- +4.8% 8月12日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 50.2 8月15日当周 8月15日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月15-16日 2330 澳洲新车销售 7月 -- +3.1% 8月16日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 7月 -- 64.4% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.2% 5.7% HLFS就业增长(较前季) +0.7% +1.2% HLFS就业参与率 68.8% 69.0% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.0% 产出物价 -- -0.2% 8月17日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.1% 8月18日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 -- 增加0.79 全职就业人数(万人) -- 增加3.84 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.8%(完 ) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。