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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 06:24 BJT

****澳新经济指标预测--8月11日-8月18日****

8月8日当周

    8月10日(三)
    2245 新西兰食品价格指数                        7月         --       +0.4%

    8月11日(四)
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                 7月         --        57.7
    2245 新西兰零售销售(较前季)                   第二季       --       +0.8%
                       (较上年同期)                            --       +4.8%

    8月12日(五)
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)   8月         --        50.2

    8月15日当周

    8月15日(一)
    暂无重要经济数据公布。

    8月15-16日
    2330 澳洲新车销售                              7月         --       +3.1%

    8月16日(二)
    0300 新西兰公债海外持有比例                    7月         --       64.4%
    2245 新西兰HLFS失业率                         第二季      5.2%       5.7%
               HLFS就业增长(较前季)                          +0.7%      +1.2%
               HLFS就业参与率                                68.8%      69.0%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价        第二季       --       -1.0%
                                  产出物价                     --       -0.2%

    8月17日(三)
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                 第二季       --       +0.4%
                         (较上年同期)                          --       +2.1% 
    
    8月18日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                         7月        --    增加0.79
             全职就业人数(万人)                                --    增加3.84
             就业参与率                                        --       64.9%
             失业率                                            --        5.8%(完
)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 孙国玉；审校 徐文焰)

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