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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          87.33    +2.09    +2.45   6525883
    京东                23.41    +1.04    +4.65  33712659
    新浪              67.94    +0.76    +1.13   2039417
    搜狐              38.37    +0.51    +1.35    256296
    网易             199.41    +0.42    +0.21    776279
    百度             165.63    +0.09    +0.05   1448934
    
    台湾
    台湾积体电路       29.22    -0.18    -0.61   1405007
    联电                1.94    +0.01    +0.52     67671
    日月光              6.20    +0.00    +0.00     73191
    硅品精密           7.61    -0.02    -0.26     79259
    和信超媒体         2.65    -0.09    -3.28     10205
    友达                4.20    -0.09    -2.10    168746
    中华电信           37.25    +0.28    +0.76     47481
    台湾国际航电      55.08    +0.72    +1.32   1450218
    
    香港
    中国移动           61.56    -0.93    -1.49    262645
    中国联通           10.58    -0.16    -1.49     84921
    中国电信           50.51    -0.51    -1.00      1735
    中芯国际            4.66    +0.25    +5.67    120258
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        11
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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