日韩经济指标预测--8月11日-8月18日****

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月11日(四) -- 韩国央行利率决定 8月 1.25% 1.25% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -4.9% 进口物价(较上年同期) -- -4.9% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,121 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超955 8月12日(五) 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 40.8 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 -- 38.6 8月15日当周 8月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季 +0.7% +1.9% GDP(较前季) +0.2% +0.5% 民间消费(初值) +0.2% +0.6% 资本支出 -0.1% -0.7% 8月15日(一) 0430 日本工业生产修正值 6月 -- +1.9% 产能利用率指数(较前月) -- -2.4% -- 韩国贸易收支(亿美元) 7月修正值 -- 顺差78 出口 -- -10.2% 进口 -- -14.0% 8月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 8月17日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 -- 顺差6,928 出口(较上年同期) -- -7.4% 进口(较上年同期) -- -18.8% 8月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -2.7% (较前月) -- +0.2% 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 -- 正3 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。