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债券 | 2016年 8月 11日 星期四 07:34 BJT

货币市场：三个月美元Libor升至三年期美债收益率之上

8月4日，三个月美元Libor超过美国三年期公债收益率，为2012年秋季以来首见。

自7月以来，Libor几乎不间断地走高，因一些货币市场基金已将其投资组合转为仅持有政府债券，这样做可免受美国证券交易委员会(SEC)于10月14日生效的新规的束缚。

这些基金的转变，导致商业票据和其它银行债下跌，推动银行短期借贷成本上升。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校)

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