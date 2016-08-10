货币市场：三个月美元Libor升至三年期美债收益率之上

8月4日，三个月美元Libor超过美国三年期公债收益率，为2012年秋季以来首见。

自7月以来，Libor几乎不间断地走高，因一些货币市场基金已将其投资组合转为仅持有政府债券，这样做可免受美国证券交易委员会(SEC)于10月14日生效的新规的束缚。