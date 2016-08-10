版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 07:06 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下跌，技术面偏空

2252 GMT

* 美元兑日圆开盘跌0.6%，美债收益率下行且美元普跌

* 日本金融市场今日因公共假日休市

* 日线图云区本周下降，或带来压力，云区底部今日在102.88日圆

* 动能指标显示，5日、10日和20日移动均线微降，走势偏空

* 8月区间支撑位100.68日圆和纽约时段高点101.40日圆，分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2aBYtyl (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐