欧洲经济指标预测--8月11日-8月18日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月8日当周 8月11日(四) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.3% 0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% HICP(较前月) -1.8% -1.8% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差17.77 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差50.33 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 49.45 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.10 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 39.30 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 34.30 8月12日(五) 0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值 +0.2% +0.7% (未经季调较上年同期) +1.5% +1.3% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0600 德国批发物价指数(较前月) 7月 -- +0.6% (较上年同期) -- -1.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- +0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.8% +1.0% 0830 英国建筑业产出(较前月) 6月 -1.0% -2.1% (较上年同期) -2.7% -1.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季第二次估值 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.6% +1.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.5% -1.2% (较上年同期) +0.7% +0.5% 8月15日当周 8月15日(一) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.0% 8月16日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 7月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +1.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.5% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.2% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.4% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.7% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 -- 负6.8 现况指数 -- 正49.8 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差246 8月17日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 -- 增加0.4 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 5.0% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 5.9 8月18日(四) 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.20% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余154 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余308 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 467 0830 英国零售销售(较前月) 7月 -- -0.9% (较上年同期) -- +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- +3.9% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -- +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍