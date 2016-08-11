版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 09:11 BJT

****欧洲经济指标预测--8月11日-8月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    8月8日当周       
    
    8月11日(四)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    7月终值        -0.4%     +0.1%
                                 (较上年同期)                   +0.4%     +0.3%
    0800 意大利CPI(较前月)                       7月终值        +0.2%     +0.2%
                  (较上年同期)                                  -0.1%     -0.1%
               HICP(较前月)                                     -1.8%     -1.8%
                   (较上年同期)                                 -0.1%     -0.1%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                6月          --  顺差17.77
               全球贸易收支(亿欧元)                               --  顺差50.33
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月          --      49.45
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月          --      56.10
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月          --      39.30
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     8月          --      34.30
    
    8月12日(五)
    0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值     +0.2%     +0.7%
                            (未经季调较上年同期)                +1.5%     +1.3%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值      +0.4%     +0.4%
                                 (较上年同期)                   +0.4%     +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%     +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.4%     +0.4%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                     7月          --     +0.6%
                         (较上年同期)                              --     -1.5%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第二季         --     +0.3%
    0800 意大利GDP(较前季)                       第二季初值     +0.2%     +0.3%
                  (较上年同期)                                  +0.8%     +1.0%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                       6月       -1.0%     -2.1%
                       (较上年同期)                             -2.7%     -1.9%
    0900 欧元区GDP(较前季)                   第二季第二次估值   +0.3%     +0.6%
                  (较上年同期)                                  +1.6%     +1.7%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       6月       +0.5%     -1.2%
                       (较上年同期)                             +0.7%     +0.5%
    
    8月15日当周
    
    8月15日(一)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  7月          --     +0.1%
                        (较上年同期)                               --     -1.0% 
 
    8月16日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              7月          --     +0.2%
                            (较上年同期)                           --     +0.5%
             核心CPI(较前月)                                       --     +0.2%
                (较上年同期)                                       --     +1.4%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --     +0.4%
                           (较上年同期)                            --     +1.6%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --     +0.4%
                          (较上年同期)                             --     +1.7%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                      7月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                --     +1.8%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --     -0.5%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                --     +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --     -0.4%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)            --     +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)            --     +0.7%
    0900 德国ZEW经济景气指数                          8月          --     负6.8
                    现况指数                                       --    正49.8
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)           6月          --   顺差246
    
    8月17日(三)
    0830 英国请领失业金人数(千人)                     7月          --    增加0.4
             按ILO标准计算的失业率             截至6月的三个月     5.0%     4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)               +2.3%    +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)             +2.3%    +2.2%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                        8月          --        5.9

    8月18日(四)
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第二季         --     10.20%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)             6月          --    盈余154
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余308
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --        467
    0830 英国零售销售(较前月)                         7月          --      -0.9%
                     (较上年同期)                                  --      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                            --      -0.9%
                               (较上年同期)                        --      +3.9%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    7月终值         --      +0.2%
                                       (较上年同期)              +0.2%     +0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                          --       持平
                                 (较上年同期)                      --      +0.8%    
    (完)    
    
      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐