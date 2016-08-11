版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 08:11 BJT

《全球汇市》新西兰元跳涨，因该国央行降息力度不如部分人士预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1186  1.1174  +0.11  +3.00  1.0860
    美元/日圆            101.09  101.27  -0.18 -15.97  120.30
    欧元/日圆         113.07  113.18  -0.10 -13.34  130.47
    美元/瑞郎            0.9733  0.9745  -0.12  -2.84  1.0018
    英镑/美元            1.3022  1.3009  +0.10 -11.64  1.4738
    美元/加元            1.3047  1.3056  -0.07  -5.72  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6381  6.6425  -0.07  +1.07  6.5680
    澳元/美元            0.7718  0.7702  +0.21  +6.09  0.7275
    新西兰元/美元        0.7298  0.7193  +1.46  +6.93  0.6825
    澳元/日圆         78.040  77.970  +0.09 -10.93  87.620
    新西兰元/日圆     73.760  73.000  +1.04 -10.03  81.980
    英镑/日圆         131.59  131.77  -0.14 -25.75  177.22
    澳元/新西兰元     1.0575  1.0714  -1.30  -0.83  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/许娜/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/王颖/)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐