《全球汇市》新西兰元跳涨，因该国央行降息力度不如部分人士预期

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1186 1.1174 +0.11 +3.00 1.0860 美元/日圆 101.09 101.27 -0.18 -15.97 120.30 欧元/日圆 113.07 113.18 -0.10 -13.34 130.47 美元/瑞郎 0.9733 0.9745 -0.12 -2.84 1.0018 英镑/美元 1.3022 1.3009 +0.10 -11.64 1.4738 美元/加元 1.3047 1.3056 -0.07 -5.72 1.3839 美元/离岸人民币 6.6381 6.6425 -0.07 +1.07 6.5680 澳元/美元 0.7718 0.7702 +0.21 +6.09 0.7275 新西兰元/美元 0.7298 0.7193 +1.46 +6.93 0.6825 澳元/日圆 78.040 77.970 +0.09 -10.93 87.620 新西兰元/日圆 73.760 73.000 +1.04 -10.03 81.980 英镑/日圆 131.59 131.77 -0.14 -25.75 177.22 澳元/新西兰元 1.0575 1.0714 -1.30 -0.83 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/王颖/)