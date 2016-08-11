《中国报摘》--中国证券报8月11日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--上海市全力推进重要领域关键环节改革发展取得了实质性进展。目前上海竞争类企业已基本完成公司制改革，整体上市和核心业务资产上市的企业分别达到竞争类产业集团总数的1/3，到“十三五”末（2020年），整体上市企业将占竞争类企业总量50%以上。
* 其他:
--中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，基金业协会将推动各类资管产品普及托管制度，对私募产品采取强制和自愿相结合的托管措施。
--中国银行业协会发布的《中国资产托管行业发展报告（2016）》显示，截至2015年末，中国银行业资产托管存量规模达87.7万亿元人民币，同比增长62%。银行业资产托管投资组合达12.81万个，同比增长26.71%。
--浦发银行 发布半年度报告。上半年该行实现营业收入821.72亿元，同比增16.22%；实现净利润267.70亿元，同比增11.99%。
--华夏银行 半年报显示，上半年该行实现净利润98.26亿元，同比增长6.08%。
--廊坊发展股份有限公司 公告，恒大集团 对上交所《关于对廊坊发展详式权益变动报告书有关事项的问询函》的回复称，未来12个月内计划继续增持廊坊发展，并不排除取得实际控制权以及行使股东权利合法参与廊坊发展经营管理的可能；目前不存在对于上市公司主营业务进行调整的明确计划。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583