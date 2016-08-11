《中国报摘》--中国证券报8月11日

--上海市全力推进重要领域关键环节改革发展取得了实质性进展。目前上海竞争类企业已基本完成公司制改革，整体上市和核心业务资产上市的企业分别达到竞争类产业集团总数的1/3，到“十三五”末（2020年），整体上市企业将占竞争类企业总量50%以上。

--廊坊发展股份有限公司 公告，恒大集团 对上交所《关于对廊坊发展详式权益变动报告书有关事项的问询函》的回复称，未来12个月内计划继续增持廊坊发展，并不排除取得实际控制权以及行使股东权利合法参与廊坊发展经营管理的可能；目前不存在对于上市公司主营业务进行调整的明确计划。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)