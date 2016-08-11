《香港报摘》--经济日报8月11日

--恒生指数 相隔两年再现“黄金交叉”（即50天綫升穿250天綫，现同处于21,205点），投资界憧憬，恒指反覆上试23,000点大关，相当于去年10月中高位。

--近期市场就证监会及港交所 的上市监管联合谘询文件出现激烈争辩，港交所行政总裁李小加开腔回应指，与证监会虽然并非事事有着相同意见，但今次联合谘询为双方可接受才推出市场。