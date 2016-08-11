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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 08:17 BJT

《香港报摘》--经济日报8月11日

**头版头条**

--恒生指数 相隔两年再现“黄金交叉”（即50天綫升穿250天綫，现同处于21,205点），投资界憧憬，恒指反覆上试23,000点大关，相当于去年10月中高位。

**其他**

--近期市场就证监会及港交所 的上市监管联合谘询文件出现激烈争辩，港交所行政总裁李小加开腔回应指，与证监会虽然并非事事有着相同意见，但今次联合谘询为双方可接受才推出市场。

--立法会金融服务界议员张华峰称，相信改善上市架构谘询文件建议内容现时难获市场支持，预料方案最终难以通过。

--九龙仓 旗下两大商场海港城及时代广场今年上半年商户销售额再跌约15%，不过公司副主席李玉芬称，第二季跌幅已收窄至约一成，个别高档品牌6月、7月生意更见轻微上升，感到高档零售已经见底。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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