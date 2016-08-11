版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 08:41 BJT

金砖国家：8月10日股汇市收盘纵览

路透8月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月10日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高，报902.99点。

中国股市：沪综指小幅收跌，大盘反弹动能不足股指震荡蓄势

中国汇市：人民币随中间价大幅收升，短期料难现趋势性升贬走势

香港股市：恒指刷新八个月高位，投资者继续逢低买入

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.33%，报56,919.778点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 盘中触及接近3.10的一年新高，收报3.1307/22，上日收报3.1403/11。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.83%，报45,132.06点；大盘综合指数 收盘下跌0.51%，报52,218.61点。

南非汇市：兰特升至10个月高位，因美元受疲弱数据打击下挫

=========================================================================

印度股市：下跌逾1%，为逾六周来最差表现，投资者考虑股市近日涨势是否已经过度。BSE指数 收盘下跌1.1%，报27,774.88点；NSE指数 收盘下跌1.19%，报8,575.3点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.72/66.73，上日收报66.84/66.85。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.77%，报946.63点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.61%，报494.57点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.16%，报64.87；卢布兑欧元 贬值0.81%，报72.52。(完) (整理 张荻；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐