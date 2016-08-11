《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月11日

*工商时报：

--配合金管会鼓励新创产业上市，证交所将突破近20年的单一上市标准，改采多元、弹性的上市审核条件。董事长施俊吉指出，为与其他国际证交所竞争，将全面检讨适度放宽上市标准，缩短上市审查期限。

--寿险业大砍通路佣金的影响已经在公股行库发酵。土银总经理高明贤昨日指出，寿险业砍通路佣金，的确对于银行的财富管理务收益带来影响，对此，土银上半年重心在保单，下半年将会以基金产品销售为主力。

*经济日报：

--15家上市柜金控7月获利昨日全数出炉，合计单月税后纯益403.9亿台币、月增76.1%；累计前七月赚近1,600亿台币，年减率也从三成多缩小至约26%。

--今年在台北登场的沪台双城论坛，可能在8月下旬登场，但上海市长杨雄将缺席。上海涉台人士表示，双城论坛一直都是进行式，今年不会停办，去年扮演穿针引线的副市长翁铁慧，带队可能性最大。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。