《香港报摘》--信报8月11日

**头版头条**

--港股今年市况淡静，市场对“深港通”早已望穿秋水，期望可为港股冲喜。

**其他**

--大酒店 行政总裁郭敬文表示，旗下半岛酒店暂时不用大幅减价，反而会用增值服务吸引客人，不会追求高出租率。

--中骏置业 上半年完成全年销售目标155亿元人民币的76.6%，但公司主席黄朝阳表示，目前没有计划上调目标，因公司追求经营质量多于规模增长，预期全年销售金额可较目标多逾20%。

--英国传媒报导，腾讯 、电盈 将参与荷里活制片商STX的新一轮融资，成为其股东。STX目前的股东包括联想控股 旗下私募基金弘毅投资和美国私募基金TPG Capital。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘