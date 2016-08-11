《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--记者获悉，多项针对中小险企的差异化扶植政策正在稳步推进。中小财险公司联席会日前决定先行成立两个项目组，负责制定可行性方案，中国保险行业协会已于本周下发通知，进行分工完善并开征意见。
--记者从上海联合产权交易所获悉，爱建证券28.636%股权已于8月1日挂牌出售，挂牌价为12.6亿元人民币。拟转让方是公司第二大股东汇银投资，交易完成后，该机构将不再持有爱建证券股权。
--中国银行业协会秘书处负责人黄润中表示，2016年6月末中国银行业资产托管规模首次超过百万亿元，达103.5万亿元，同比增长53.6%。
**人民日报**
--中国住房和城乡建设部公布数据显示，今年前七月全国棚户区改造已开工467万套，占年度目标任务的78%，完成投资8,211亿元，基本建成任务已完成。据悉，今年全国计划新开工棚户区改造600万套。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583