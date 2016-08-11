版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日

**上海证券报**

--记者获悉，多项针对中小险企的差异化扶植政策正在稳步推进。中小财险公司联席会日前决定先行成立两个项目组，负责制定可行性方案，中国保险行业协会已于本周下发通知，进行分工完善并开征意见。

--记者从上海联合产权交易所获悉，爱建证券28.636%股权已于8月1日挂牌出售，挂牌价为12.6亿元人民币。拟转让方是公司第二大股东汇银投资，交易完成后，该机构将不再持有爱建证券股权。

--中国银行业协会秘书处负责人黄润中表示，2016年6月末中国银行业资产托管规模首次超过百万亿元，达103.5万亿元，同比增长53.6%。

**人民日报**

--中国住房和城乡建设部公布数据显示，今年前七月全国棚户区改造已开工467万套，占年度目标任务的78%，完成投资8,211亿元，基本建成任务已完成。据悉，今年全国计划新开工棚户区改造600万套。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐