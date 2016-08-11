《中国报摘》--其他报纸重要消息8月11日

--记者获悉，多项针对中小险企的差异化扶植政策正在稳步推进。中小财险公司联席会日前决定先行成立两个项目组，负责制定可行性方案，中国保险行业协会已于本周下发通知，进行分工完善并开征意见。

--记者从上海联合产权交易所获悉，爱建证券28.636%股权已于8月1日挂牌出售，挂牌价为12.6亿元人民币。拟转让方是公司第二大股东汇银投资，交易完成后，该机构将不再持有爱建证券股权。